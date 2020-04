Covid-19 : Deux nouvelles guérisons au Maroc, 26 au total

mercredi, 1 avril, 2020 à 12:54

Peut-on rire de tout et en tout temps ? Le nouveau coronavirus a bousculé nos vies et changé nos habitudes. Les gestes barrière décrétés par l’OMS nous ont imposé la règle de distanciation sociale. Le climat anxiogène qui s’est installé dans les esprits et l’infodémie que nous infligent certains médias et les réseaux sociaux laissent peu d’espace à l’humour. Du coup, pour le poisson d’avril de cette année il faudra repasser.