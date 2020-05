Covid-19 : Deux nouvelles guérisons à El Kelâa des Sraghna

lundi, 4 mai, 2020 à 0:21

El Kelâa des Sraghna -Deux nouvelles guérisons du nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistrées, dimanche, au niveau de la province d’El Kelâa des Sraghna.

Il s’agit de deux frères âgés respectivement de 20 et 16 ans, issus de l’une des communes rurales relevant de la province, et déclarés définitivement guéris après que les tests médicaux et cliniques effectués se sont révélés négatifs

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de la santé, Abdelmalek El Mansouri, a souligné que grâce à ces deux nouvelles rémissions, en plus de celle enregistrée vendredi, la province est indemne de tout nouveau cas confirmé du coronavirus.

L’état de santé des deux cas guéris était “stable” durant toute la période d’hospitalisation, qui ne souffraient d’aucune complication ou de maladie chronique, a-t-il relevé, notant que les patients étaient soumis au protocole thérapeutique, à base de Chloroquine, instauré par le ministère de la santé.

Les autres cas infectés par le coronavirus, toujours sous traitement, au sein de l’unité hospitalière dédiée aux malades atteints du Covid-19 s’élève à 5, a-t-il précisé, ajoutant que leur état de santé ne suscite aucune inquiétude et leur guérison sera annoncée dans les prochains jours.

Selon M. El Mansouri, les cinq cas bénéficient d’un suivi médical minutieux et d’une prise en charge par un comité mixte composé de médecins civils et militaires, outre l’accompagnement psychologique en vue d’atténuer l’impact de la pandémie sur leur santé mentale.

Les mesures préventives adoptées par le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à endiguer la propagation du coronavirus ont porté leurs fruits, s’est-il félicité, espérant pouvoir sortir de cette crise sanitaire dans les plus brefs délais et avec les moindres dégâts.

Par ailleurs, le responsable provincial a appelé la population au strict respect des consignes relatives à l’état d’urgence sanitaire, notamment la distanciation sociale et le port obligatoire des masques de protection, tout en évitant de sortir sauf en cas d’extrême nécessité, en vue d’éviter la propagation du virus.