Covid-19 : Nouvelles mesures préventives à Agadir-Ida Outanane

mercredi, 14 octobre, 2020 à 17:13

Agadir – Les autorités publiques au niveau de la Préfecture d’Agadir-Ida Outanane ont décidé mercredi, de nouvelles mesures préventives pour freiner la propagation de la pandémie du Covid-19.

Dans ce sens, il a été décidé de poursuivre les campagnes de sensibilisation et de contrôle pour le respect des mesures de prévention dans tous les établissements, indique un communiqué de la Préfecture.

Il s’agit aussi de la réouverture des plages et la fermeture des restaurants à partir de 23h00 ainsi que du complexe commercial “Souk El Had” à 19h00, explique la même source qui appelle la population locale à davantage de mobilisation pour la lutte contre cette pandémie et le retour progressif de l’activité économique et sociale.