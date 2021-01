Covid-19: premier cas du variant britannique au Maroc (ministère)

lundi, 18 janvier, 2021 à 23:17

“Le discours de la folie dans le patrimoine arabe et occidental : Approches linguistiques et culturelles” est le titre d’un ouvrage collectif qui vient d’être publié par le “Centre Ataa pour les recherches linguistiques et les systèmes de connaissances” et “les éditions Afaq pour les Etudes, l’Edition et la communication” à Marrakech.