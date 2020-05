Covid-19 : Premier cas de rémission à l’hôpital provincial de Rehamna

dimanche, 3 mai, 2020 à 9:44

Benguérir (Province de Rehamna) – L’hôpital provincial de Rehamna a enregistré samedi, un premier cas de rémission du coronavirus (Covid-19).

Il s’agit d’un homme âgé de 48 ans issu de l’une des communes rurales de la province, définitivement guéri après que les tests médicaux et cliniques effectués se sont révélés négatifs.

Ainsi, cette rémission porte à 74 le nombre total des patients guéris au niveau de cette province après la confirmation de leur guérison totale.

Selon la Délégation provinciale de la santé à Rehamna, la durée d’hospitalisation de ce patient au sein de l’unité dédié au Covid-19 relevant de cet établissement hospitalier provincial a été de 15 jours, indiquant que ce patient a été transféré au début à l’hôpital dans un état critique avant que son état de santé ne se stabilise et s’améliore grâce aux efforts du personnel soignant et au protocole de soin adopté par le ministère de la santé.

Ce patient devra passer encore 14 jours de convalescence et de confinement et ce, conformément au protocole adopté par le ministère de la santé sous le contrôle du comité de veille sanitaire et en coordination avec les autorités locales.

Dès que ce premier cas a été enregistré au niveau provincial, la Délégation de la Santé a procédé, dans l’immédiat, au suivi et à l’identification des personnes-contacts ainsi qu’à l’équipement de l’hôpital provincial en matériels nécessaires pour lutter contre la pandémie, tout en consacrant une unité dédiée au Covid-19 au sein de cet établissement hospitalier, avec 06 salles d’isolement, dont deux dotée d’équipements de réanimation.

Dans ce cadre, la Délégation a consacré deux unités pour l’isolement sanitaire, dont une unité hôtelière d’une capacité d’accueil de 28 chambres dotées d’équipements nécessaires pour le confort des patients alors que la deuxième unité est dotée d’une capacité de 99 chambres.

La Délégation a salué l’adhésion effective du Groupe OCP pour élargir la capacité d’accueil pour assurer le suivi de l’ensemble des personnes-contacts conformément aux efforts proactifs de la Délégation.

Elle a aussi loué les efforts constants du personnel médical, paramédical et administratif en plus de la contribution de la province à travers le suivi quotidien et l’augmentation de la capacité d’accueil dédiée aux patients.

La Délégation provinciale de la Santé n’a pas manqué d’appeler les citoyens à respecter scrupuleusement les consignes relatives à l’état d’urgence sanitaire, à ne pas sortir sauf en cas de nécessité extrême et à veiller au port obligatoire des masques de protection, en tant que seules mesures préventives pour endiguer la propagation de ce virus.