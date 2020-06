Covid-19 : première réunion du CVE de la région de Casablanca-Settat

jeudi, 4 juin, 2020 à 1:08

Casablanca – Le Comité de veille économique de la région de Casablanca-Settat a tenu, mercredi, sa première réunion, en application des Hautes instructions royales visant à mettre en place des mécanismes efficients pour gérer les répercussions de la pandémie du Covid-19 et prendre davantage de mesures d’accompagnement destinés à atténuer son impact socio-économique au Maroc.

Présidée par le wali de la région, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch, cette réunion a connu surtout la participation du président du Conseil de la région, Mustapha Bakkoury, du président du Conseil communal de Casablanca, Abdelaziz El Omari, et du président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

La séance de travail s’est déroulée en présence des gouverneurs des provinces et des préfectures de la Région, du directeur du Centre régional d’investissement, des directeurs régionaux des services déconcentrés, des présidents des chambres professionnelles et des acteurs économiques et sociaux.

L’ordre du jour de cette réunion s’est articulé autour de plusieurs points, portant notamment sur le diagnostic de la situation économique actuelle de la Région, la mise en place d’un plan d’action et l’identification des mesures prioritaires pour accompagner la reprise des activités économiques en arrêt.

En ouverture des travaux de cette réunion, le Wali de la région a mis l’accent sur l’importance particulière accordée par SM le Roi Mohammed VI à la bonne gestion de l’après-confinement, au retour de l’activité économique à son état d’avant le 20 mars et à l’encouragement de l’investissement, de par son rôle de levier majeur de l’édification d’un nouveau modèle de développement.

Il a rappelé les efforts déployés par les autorités publiques en vue de protéger la santé des citoyens et juguler les conséquences économiques de la crise sanitaire induite par la pandémie du nouveau coronavirus.

M. Ahmidouch a expliqué le contexte général sous-tendant la mise en place du CVE régional “en tant que mécanisme pour le diagnostic de la situation économique dans la région, d’une part, et l’élaboration d’un plan d’action pour accompagner la relance de l’activité au plan local, d’autre part”, tout en mettant en avant “son rôle de force de proposition devant présenter au CVE national des recommandations intéressant la région”.

Le Wali a incité l’ensemble des acteurs professionnels à mettre en oeuvre les mesures et les engagements émanant des autorités publiques, insistant sur la fédération des efforts de l’ensemble des intervenants publics et du tissu économique pour assurer la reprise dans la région et le renouement avec sa dynamique habituelle.

Pour sa part, le président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Mustapha Bakkoury, a indiqué “qu’on se trouve aujourd’hui face à une situation où il faut faire face aux retombées néfastes de cette pandémie, sans pour autant négliger les opportunités qui peuvent en découler aux plans économique, industriel et dans d’autres domaines”.

“Le Maroc a fait montre de plusieurs qualités dans la gestion de cette crise, où la priorité a été accordé à l’élément humain, sans pour autant négliger l’aspect social et économique”, a-t-il relevé, mettant en avant les sacrifices consentis par tous les corps de métier qui étaient en première de ce combat.

De son côté, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a souligné que les impacts de cette crises sont “très lourds”, notant que le nombre d’entreprises ayant été en arrêt d’activité partiel ou complet au niveau de la région s’élève à 44.000 unités.

Tout en insistant sur l’impératif d’une réponse “intégrée et inclusive”, il s’est félicité de la qualité du partenariat entre la CGEM et les ministères de l’Intérieur et de la Santé, conformément aux Hautes instructions royales relatives à la relance de l’économie nationale dans le strict respect des mesures de prévention et de sécurité.

Le Souverain a appelé le patronat marocain à déployer une opération de dépistage massif dans le cadre participatif de gestion de la pandémie du Covid-19, afin de protéger les salariés et de limiter la propagation du virus.

Pour sa part, le président du Conseil communal de Casablanca, Abdelaziz El Omari, a indiqué que le Comité devra formuler des propositions “concrètes” pour relancer l’économie, mettre en œuvre les mesures “appropriées” et engager un dialogue sur les problématiques de l’ensemble des secteurs.

“Après le succès du Royaume dans sa lutte contre cette pandémie, il est nécessaire de se concentrer sur le volet économique en procédant tout d’abord à l’identification des entreprises qui n’ont pas été touchées par cette crise, lesquelles devraient poursuivre sur cette même lancée et s’orienter vers l’exportation”, a-t-il préconisé.

S’agissant des secteurs ayant été plombés par le Covid-19, comme le tourisme, l’artisanat et autres, “il s’avère primordial de les accompagner en vue de sortir de cette impasse”, a-t-il fait savoir.

Le reste des interventions a mis en exergue l’initiative de création du CVE région, qui permettra d’élaborer une feuille de route pour la dynamisation de la vie économique, la promotion de l’esprit de solidarité et l’encouragement de l’investissement créateur de richesse et d’emploi.

Les différents intervenants ont unanimement salué “le patriotisme et les efforts consentis par l’ensemble des autorités publiques et les services administratifs qui ont été mobilisés durant cette période exceptionnelle, notamment le personnel médical, les agents d’autorité et les services de sécurité”.