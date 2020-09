Covid-19: Principaux points de la déclaration du ministère de la Santé

mardi, 1 septembre, 2020 à 23:42

L’enseignement à distance doit être proportionnellement institutionnalisé à l’horizon de la phase post Covid-19, en prévision des crises qui pourraient survenir à l’avenir, a indiqué le chercheur et professeur universitaire Khalid Chegraoui, Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS).