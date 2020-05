Covid-19: Principaux points de la déclaration du ministère de la Santé

vendredi, 29 mai, 2020 à 18:52

La Fédération des industries culturelles et créatives (FICC) considère que la crise du Covid-19 est une opportunité pour accélérer la réforme du secteur des industries culturelles et créatives au Maroc à travers l’adoption de deux axes stratégiques, complémentaires et plus bénéfiques à l’avenir.