Covid-19: Principaux points de la déclaration du ministère de la Santé

mercredi, 1 avril, 2020 à 8:15

Rabat – Voici les principaux points de la déclaration donnée mardi par le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans laquelle il a fait le point sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc.

– 03 nouveaux décès enregistrés avec un total de 36.

– Sur les 36 personnes décédées, 90% d’entre eux sont plus vulnérables aux facteurs de risque en raison de l’âge avancé ou de la présence de maladies chroniques, diminuant ainsi leur défense immunitaire.

– 10 nouvelles guérisons ont été confirmées, portant les cas guéris à 24.

– Les cas exclus suite à un résultat négatif du laboratoire sont au nombre de 2.298 personnes.

– Concernant la répartition géographique des cas, la région de Casablanca continue d’enregistrer le nombre le plus élevé avec 176 cas, suivie des régions de Marrakech-Safi (107), de Fès-Meknès (105), de Rabat-Salé-Kénitra (105) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (39).

– Pour ce qui est de la répartition des cas au niveau des provinces et préfectures, la préfecture de Casablanca vient en tête avec 169 cas, suivie de Marrakech (102), Rabat (58), Meknès (49) et Fès (36).

– Parmi les cas confirmés, 55% sont des hommes, tandis que 45% sont des femmes.

– La moyenne d’âge de l’ensemble des cas est de 54 ans, avec un nouveau-né de 2 mois comme plus jeune cas, contre un homme de 96 ans, comme âge maximum.

– 85% des cas présentent un état de santé bénin.

– 16% sont en état avancé ou critique.

– La répartition des cas décédés au Maroc par région: le nombre le plus élevé des décès a été enregistré dans les régions de Casablanca-Settat (8 cas), Marrakech-Safi (8) et Fès-Meknès (8), suivies de la région de Rabat-Salé-Kénitra avec 4 cas, de la région de l’Oriental (3), de Béni Mellal-Khénifra (2), de Souss-Massa (2) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (1).

– Les décès sont enregistrés chez les personnes qui sont plus vulnérables aux facteurs de risque: âge avancé, maladies chroniques (asthme, diabète, maladies cardiovasculaires) ou tous ces facteurs réunis.

– L’âge moyen des personnes décédées est de 62 ans.

– Les personnes décédées qui ont été contaminées en provenance de l’étranger représentent 33%.

– Le pourcentage des cas de contamination locale s’établit à 66%.

