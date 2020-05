Covid-19 : Principaux points de la déclaration du ministère de la Santé

dimanche, 31 mai, 2020 à 20:17

Rabat- Voici les principaux points de la déclaration donnée, dimanche, par le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet, sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc à 18h00 :

– Vingt-sept nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au cours des dernières 24H;

– Ce bilan porte à 7.807 le nombre total des cas de contamination ;

– Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé à 5.459, avec 58 nouvelles rémissions ;

– Le nombre de décès est passé à 205, après l’annonce d’un nouveau cas à Marrakech ;

– Le nombre des cas exclus a atteint 201.332, avec 9.114 cas supplémentaires ;

– Le bilan des nouveaux cas intervient dans le sillage de la hausse de la cadence du dépistage ;

– Les 27 nouveaux cas ont été enregistrés dans la région de Casablanca Settat (16 cas au Grand Casablanca et Sidi Bennour), dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (6 cas à Tanger) et à Fès, Rabat, Béni Mellal, Agadir-Ida Outanane et Laâyoune (1 cas pour chacune) ;

– Le taux de guérison se situe à 69,9 %, poursuivant son trend haussier, en-deçà du taux mondial ;

– Le taux de létalité est de 2,6 %, demeurant ainsi stable et nettement inférieur à la moyenne mondiale (moins de la moitié) ;

– Le taux de morbidité a atteint 21,5/100.000 habitants ;

– Le nombre des cas actifs est de 2.143, soit un taux de 5,9/100.000 habitants ;

– Parmi les 27 nouveaux cas, 19 ont été détectés dans le cadre du système de suivi des personnes-contacts ;

– Ce système a concerné, jusqu’à présent, 45.826 personnes ;

– 7.313 personnes sont toujours placées sous surveillance ;

– La situation épidémiologique est en constante amélioration ;

– L’indicateur de reproduction (R0) se situe à 0,73%.