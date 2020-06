Covid-19: Principaux points de la déclaration du ministère de la Santé

jeudi, 4 juin, 2020 à 20:36

Les jeunes, qui seraient les plus exposés aux effets de la crise sanitaire actuelle sur les plans aussi bien social qu’économique, ont plus que jamais besoin de réponses “efficaces” et “proactives” pour un meilleur accès notamment à l’éducation et à l’emploi, ont relevé, jeudi, les participants à un webinaire sur “les défis de l’emploi en Afrique du Nord en temps de covid-19”.