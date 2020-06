Covid-19: Principaux points de la déclaration du ministère de la Santé

mercredi, 24 juin, 2020 à 20:18

Rabat -Voici les principaux points de la déclaration faite mercredi par la cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, Hind Ezzine sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc en 24 heures :

– 563 nouveaux cas d’infection recensés dans les dernières 24H, portant à 10.907 le nombre de contaminations ;

– 61 nouvelles guérisons, soit un total de 8.468 personnes rétablies avec un taux de guérison à 77,6% ;

– Le nombre des décès a atteint 216 avec deux nouveaux décès enregistrés au cours des dernières 24 heures, pour un taux de létalité ramené à 2% ;

– Le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire se chiffre à 580.850 ;

– 2.223 patients sont sous traitement ou font l’objet de suivi médical ;

– Le nombre de cas graves et critiques a atteint 17 cas, répartis entre les régions de Marrakech-Safi (10 cas), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (04 cas) et de Casablanca-Settat (03 cas).

– Les nouvelles contaminations se concentrent dans les régions de

Laâyoune-Sakia El Hamra (168 nouveaux cas, 141 à Laâyoune dans un milieu professionnel et 27 à Tarfaya),

Tanger-Tétouan-Al Hoceima (145 cas, dont 93 à Fahs Anjra dans un milieu professionnel, 18 à Tanger, 21 à Larache, 12 à Tétouan et un seul cas à M’diq),

Rabat-Salé-Kénitra (112 cas dans la province de Kénitra dans un milieu professionnel),

Casablanca-Settat (99 cas, dont 47 à El Jadida dans un milieu professionnel, 29 à Sidi Bernoussi, 13 à Mohammedia dans un milieu professionnel et 10 à Casablanca),

Marrakech-Safi (20 cas, dont 15 à Marrakech, 04 à Safi et un seul cas à Al Haouz);

Fès-Meknès (14 cas à Fès).

Beni Mellal-Khenifra, 04 cas à Fkih Ben Salah

Un seul cas enregistré dans la région de Guelmim-Oued Noun (province de Sidi Ifni).

Zéro cas dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de l’Oriental, de Souss-Massa et de Drâa-Tafilalet dans les dernières 24H.

– Le nombre des personnes contacts a actuellement atteint 56.800 et 7.228 font toujours l’objet de suivi médical.

– Le renforcement de la capacité des laboratoires par les outils de diagnostic virologique a permis d’effectuer plus de 20.000 tests de dépistage par jour et de détecter plusieurs cas.

– La nécessité de distinguer entre les cas confirmés à la suite de l’apparition des symptômes et du suivi des contacts qui sont détectables par le biais du système de veille et de surveillance épidémiologique, et les cas d’infection par le virus sans apparition de symptômes, identifiés à travers la stratégie de détection précoce adoptée par le ministère de la Santé comme mesure accompagnatrice de la levée progressive du confinement sanitaire.

– La détection précoce a permis d’isoler et de traiter précocement les cas, évitant ainsi les complications, tandis que l’isolement anticipé des cas positifs a permis de rompre la chaîne de transmission de la maladie et de limier le nombre d’infections.

– L’augmentation du nombre de cas appelle à plus de respect des mesures de prévention individuelles et collectives et à l’intérieur des milieux professionnels.

– Le respect des mesures préventives notamment la salubrité publique, le lavage constant des mains, la distanciation sociale, les gestes barrières, le port correct du masque de protection ainsi que le téléchargement de l’application “wiqaytna” et son utilisation à bon escient.

– La nécessité de protéger les personnes âgées, qui souffrent de maladies chroniques, et de faire preuve de plus de prudence pour que cette catégorie évite l’infection.