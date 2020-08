Covid-19: Principaux points de la déclaration du ministère de la Santé

mardi, 18 août, 2020 à 19:22

Rabat – Voici les principaux points de la déclaration faite mardi par le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet, sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc en 24 heures :

– 1.245 nouveaux cas;

– 1.061 guérisons;

– 44.803 nombre total des contaminations;

– 31.002 nombre total des personnes totalement rétablies;

– Taux de guérison: 69%;

– 33 nouveaux décès;

– 13.087 cas actifs;

– 184 cas admis dans les unités de réanimation et de soins intensifs dont dont 36 personnes sous respiration artificielle invasive et 29 sous respiration artificielle non invasive.

– Sur les 1.245 nouveaux cas confirmés, 351 cas ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Settat, 190 à Béni Mellal-Khénifra, 151 dans la région de Marrakech-Safi, 135 à Rabat-Salé-Kénitra, 126 à Fès-Meknès, 106 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 78 à Draâ-Tafilalet, 53 à Souss-Massa, 21 à l’Oriental, 20 à Dakhla-Oued Eddahab, 13 Laâyoune-Sakia El Hamra et un seul cas à Guelmim-Oued Noun.