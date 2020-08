Covid-19 : Programme de formation à Rehamna au profit d’équipes de sensibilisation des citoyens

samedi, 29 août, 2020 à 22:28

Commune de Skhour Rehamna (province de Rehamna) – Le Croissant Rouge Marocain (CRM) a procédé, samedi à la commune de Skhour Rehamna, au lancement d’un programme visant la formation d’équipes de sensibilisation et de conscientisation des citoyens quant à l’importance de la prévention contre la Covid-19 et les autres risques et accidents.