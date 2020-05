Covid-19 : La province de Béni Mellal de nouveau indemne de tout cas confirmé du coronavirus

vendredi, 15 mai, 2020 à 20:17

Béni Mellal – La province de Béni-Mellal est revenue à son état normal après la rémission totale des derniers cas confirmés du coronavirus, annonce la Direction régionale de la Santé (DRS).

La ville de Béni Mellal est désormais indemne de tout cas confirmé du coronavirus, après n’avoir enregistré aucun cas depuis 5 jours pour rejoindre la province de Khénifra, également indemne de tout cas d’infection, selon les données de la DRS relatives à la situation épidémiologique liée au Covid-19.

Dans ce sens, le nombre de cas d’infection au nouveau coronavirus dans la région s’est stabilisé à 99, alors qu’un nouveau cas de guérison a été enregistré à Béni Mellal, portant à 62 le nombre total des rémissions recensées jusqu’à présent dans cette région, souligne la DRS.

La répartition provinciale des cas infectés par le Covid-19 se présente comme suit: 10 cas à Béni Mellal, 47 à Azilal, 13 cas de contamination à Fqih Ben Salah, 28 à Khouribga et un seul cas à Khénifra.

Les cas de rémissions se répartissent entre 20 guérisons à Azilal, 10 à Fqih Ben Salah, 22 à Khouribga, 9 à Béni Mellal et un seul cas à Khénifra.

Le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire se chiffre, pour lui, à 3.740, indique-t-on de même source.

La direction régionale de la santé de Béni Mellal-Khénifra appelle les citoyens à respecter les règles d’hygiène, de distanciation sociale et de sécurité sanitaire, tout en se conformant aux mesures de confinement et en faisant preuve de vigilance et de patriotisme.

Toutefois, la situation épidémiologique au niveau de la région demeure stable et ne suscite aucune inquiétude, assure la direction régionale.