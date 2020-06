Covid-19 : Quatre nouveaux cas confirmés à Béni Mellal-Khénifra, 113 au total

lundi, 1 juin, 2020 à 20:26

Béni Mellal – Quatre nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra jusqu’à lundi à 16h00, portant à 113 le nombre total des cas de contamination.

Un nouveau bilan de la Direction Régionale de la Santé (DRS) relève que les quatre nouveaux cas confirmés ont été enregistrés dans la province de Béni Mellal.

S’agissant du nombre de cas guéris, il se chiffre à 97 alors que le nombre de décès reste stable (7 décès), précise la direction régionale.

Toutefois, les provinces de Fqih Ben Salah et de Khénifra demeurent indemnes de tout cas confirmé de contamination au coronavirus.

Le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire se chiffre à plus de 11.306, indique-t-on de même source.

La répartition provinciale des cas infectés par le Covid-19 se présente comme suit: 16 cas à Béni Mellal, 51 à Azilal, 16 cas de contamination à Fqih Ben Salah, 30 à Khouribga et un seul cas de contagion au niveau de la province de Khénifra.

Les cas de rémissions se répartissent entre 48 guérisons à Azilal, 14 à Fqih Ben Salah, 25 à Khouribga, 9 à Béni Mellal et un seul cas à Khénifra.

La direction régionale de la santé de Béni Mellal-Khénifra appelle les citoyens à respecter les règles d’hygiène, de distanciation sociale et de sécurité sanitaire tout en se conformant aux mesures de confinement et en faisant preuve de prudence et de patriotisme.

La situation épidémiologique au niveau de la région demeure “stable” et “ne suscite aucune inquiétude”, assure la direction régionale.