Covid-19: Quatre nouveaux cas de guérison dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

mercredi, 29 avril, 2020 à 19:02

Plus de 5.706 tonnes (T) de poulpes, d’une valeur globale de plus de 394,39 millions de dirhams (MDH), ont été débarqués au niveau des villages de pêche artisanale dans la région de Dakhla Oued-Eddahab, durant la campagne d’hiver de pêche de ces céphalopodes qui a démarré le 1er janvier et pris fin le 15 avril.