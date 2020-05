Covid-19 : Quatre nouvelles guérisons à Chichaoua, 16 au total

dimanche, 3 mai, 2020 à 9:31

Chichaoua – Quatre nouveaux patients complètement guéris du nouveau coronavirus (Covid-19) ont quitté, samedi, l’hôpital provincial Mohammed VI de Chichaoua.

Il s’agit de trois hommes et d’une femme, âgés entre 11 et 39 ans, déclarés définitivement guéris, après que les tests médicaux et cliniques se sont révélés négatifs.

Ces 4 nouvelles rémissions portent à 16 le nombre total des patients guéris du Covid-19 au niveau de la province de Chichaoua.

Selon la Délégation provinciale de la santé, les 4 cas totalement rétablis ont passé entre 14 et 20 jours d’hospitalisation au pavillon du Covid-19 au sein de l’hôpital provincial.

L’état de santé de ces patients était “stable” durant toute la période de leur hospitalisation, a précisé la même source, ajoutant qu’ils ne souffraient d’aucune complication ou maladie chronique et qu’ils ont bien réagi au protocole sanitaire adopté par le ministère de la santé.

Et de souligner que les 4 cas guéris seront placés en isolement sanitaire pendant 14 jours dans l’une des résidences dédiées à la convalescence dans la ville, conformément au protocole sanitaire en vigueur.

La Délégation provinciale a attribué la hausse des cas de rémission aux efforts constants des staffs médical, infirmier et administratif de l’établissement hospitalier ainsi qu’à la contribution “précieuse” de la préfecture de la province à travers le suivi quotidien des cas.

Ladite délégation a, en outre, appelé la population locale au respect strict des mesures de confinement sanitaire, notamment la distanciation sociale, le port obligatoire des masques de protection et la restriction des déplacements sauf dans les cas de nécessité extrême, en vue d’enrayer la propagation de la pandémie.