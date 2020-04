Covid-19 : Quatre personnes rétablies quittent l’hôpital de Taza

vendredi, 10 avril, 2020 à 23:11

Taza – Les premiers cas de guérison du nouveau Coronavirus (Covid-19) à Taza ont quitté, vendredi, l’hôpital provincial Ibn Baja.

Il s’agit de quatre personnes âgées de 44 à 70 ans qui sont complètement rétablies, suite à une série d’analyses médicales dont les résultats ont été concluants.

Les personnes rétablies ont exprimé, à cette occasion, leur gratitude aux équipes médicales pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur mobilisation.

Ils ont appelé, à cet effet, tous les citoyens à rester chez eux, afin de limiter la propagation du Coronavirus, tout en saluant les énormes efforts déployés par les autorités provinciales dans cette circonstance exceptionnelle.

Le délégué provincial de la santé à Taza, Mohamed El Hassani, a indiqué à la MAP que les personnes rétablies du coronavirus sont trois hommes et une femme, mettant l’accent sur l’efficacité du traitement, la proactivité et la rapidité de la prise en charge qui ont grandement contribué au rétablissement de ces cas en deux semaines.

Le responsable a également rassuré que les autres patients atteints du Covid-19 sont sous traitement et leur état de santé s’améliore, notant qu’ils sont soumis à une surveillance quotidienne pour suivre l’évolution de leur situation.

‘’Des patients sont admis en soins intensifs, et la plupart sont sur la voie de guérison’’, a-t- il ajouté.

Le délégué provincial de la santé a fait part de ‘’l’engagement inconditionnel’’ des cadres médicaux, paramédicaux et administratifs qui sont mobilisés tout au long de la journée et de la semaine.

Il a aussi appelé toute la population à respecter les consignes relatives à l’état d’urgence sanitaire et à éviter de sortir, sauf en cas d’extrême nécessité.

‘’Cette phase est très sensible et le risque de contamination est très élevé, après l’apparition de nouveaux foyers locaux et familiaux’’, a-t-il dit.

La situation épidémiologique de la province de Taza fait état de 26 cas positifs au Covid-19.