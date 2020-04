Covid-19: La RADEES de Safi met en place un dispositif assurant la continuité de ses services

mardi, 28 avril, 2020 à 12:32

Safi -La Régie Autonome Intercommunale de distribution d’Eau et d’Électricité de Safi (RADEES) a mis en place, depuis le 23 mars dernier, un dispositif visant à assurer la continuité des services et à limiter au strict minimum les déplacements des clients à ses agences commerciales, et ce dans le cadre des mesures de prévention et de protection adoptées sur le plan national pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

Ainsi, la RADEES a décidé, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, de surseoir certaines des activités à domicile, notamment la relève des index des compteurs, la distribution des factures de consommation et l’encaissement à domicile, souligne la Régie dans un communiqué.

D’autre part, la Régie annonce à ses clients que toutes les interventions programmées dans le cadre des travaux de maintenance des réseaux durant cette période seront limitées aux travaux de maintenance absolument essentiels et urgents, tout en renforçant les équipes de permanence pour assurer la continuité de l’alimentation en électricité et en eau potable dans les meilleures conditions de qualité de service.

Par ailleurs, soucieuse de la protection de ses clients et ses collaborateurs dans ces circonstances exceptionnelles actuelles, la RADEES a adopté les mesures barrières requises en matière d’hygiène de sécurité au niveau de ses agences et points d’encaissement notamment, l’accès simultané à cinq (5) visiteurs au maximum.

Pour communiquer avec la RADEES, concernant les demandes de branchement et d’abonnement, ou les réclamations ou les demandes d’intervention, il est prié de contacter la Régie par le biais des services disponibles 24h/24, 7j/7 aux numéros suivants: 080 200 81 81, 0661 05 52 22/23/24 ou 0524 61 91 20, ou bien à travers le portail électronique de la RADEES (www.radees.ma), ainsi que l’application mobile radees téléchargeable sur Play Store. De même, il est également possible de recourir aux applications électroniques des banques.

Par ces mesures, la RADEES s’engage par son implication effective dans le plan d’urgence de santé publique et rassure les citoyens de son engagement quotidien à garantir la continuité des services avec une meilleure gestion des réseaux et une meilleure qualité de service rendu aux citoyens.