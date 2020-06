Covid-19: Rapatriement d’un nouveau groupe de Marocains bloqués depuis la France

lundi, 29 juin, 2020 à 18:25

Paris – Dans le cadre des opérations de rapatriement des citoyens bloqués à l’étranger en raison de la pandémie de la Covid-19, le Maroc a organisé, lundi, un nouveau vol entre Paris et Marrakech.

Cette opération humanitaire, assurée par un vol de la Royal Air Maroc (RAM), a concerné au total 155 passagers.

Ce vol, qui intervient après une série de rapatriements opérés la semaine dernière, a bénéficié à des citoyens détenteurs de visas de court séjour en situation de vulnérabilité, notamment des personnes malades, âgées ou ayant subi des opérations chirurgicales.

Organisée par les Consulats généraux du Maroc à Villemomble, Colombes, Orly, Pontoise et à Paris en collaboration avec les autorités françaises, cette opération s’est déroulée dans la sérénité et le respect total des mesures de précaution et du protocole sanitaire en vigueur.

La première phase de l’opération de rapatriement des Marocains bloqués en France a débuté le 22 juin avec des centaines de personnes depuis plusieurs villes de l’Hexagone notamment Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux.

Quelque 30 vols ont été programmés entre les 21 et 27 juin pour le rapatriement de 4.644 Marocains bloqués dans 17 pays, dans le contexte de la pandémie du Covid-19.