Covid-19: Régionalisation des concours d’accès aux établissements de formation du ministère de l’Aménagement du territoire

vendredi, 8 mai, 2020 à 9:21

Rabat – Les concours d’accès aux établissements de formation placés sous la tutelle du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville au titre de 2020-2021 seront régionalisés en prévision des mesures post-Covid-19, a indiqué le ministère jeudi.

Cette régionalisation des concours d’accès aux Écoles nationales d’architecture au titre de l’année 2020-2021 vise à “limiter les déplacements et éviter les grands rassemblements”, a précisé le département dans un communiqué.

“Afin d’assurer la continuité des enseignements et de l’encadrement pédagogique de qualité à distance, conformément aux Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI et en application des circulaires de Nouzha Bouchareb, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, les établissements de formation sous tutelle se sont inscrits dans l’effort national visant à lutter contre la propagation du Covid-19”, a -t-il souligné.

Les dates des concours d’accès et les critères de sélection des candidats tiendront compte des recommandations du département de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Depuis l’instauration de l’état d’urgence, les Écoles nationales d’architecture (ENA) de Rabat, Tétouan, Fès, Marrakech, Agadir et Oujda, l’Institut national d’aménagement et d’urbanisme (INAU) et les Instituts de formation des techniciens spécialisés en architecture et urbanisme de Meknès et d’Oujda (IFTSAU), ont mis en place un système d’enseignement à distance.

Ce système d’enseignement distanciel a, jusqu’à présent, respecté les objectifs pédagogiques, le planning préétabli des cours et des matières ainsi que les volumes horaires, grâce à la mobilisation des professeurs, encadrants, staffs techniques et administratifs des 9 établissements de formation.

A ce jour, plus de 2.400 heures de cours par semaine ont été dispensés au profit de plus de 1900 étudiants, réalisant ainsi un taux d’achèvement des programmes prévus pour cette période avoisinant les 95%, ce qui représente un indice prometteur pour assurer le succès de l’ année universitaire en cours.

Quant aux évaluations continues, contrôles et travaux personnels de fin d’études, les établissements de formation ont mis en place des plateformes d’enseignement à distance au profit des étudiants, encadrants et jurys tout en assurant un suivi régulier.

Le ministère compte capitaliser sur cette expérience d’enseignement distanciel pour la développer, l’enrichir et la pérenniser. Une action qui entre dans le cadre du processus d’amélioration de l’offre pédagogique des établissements de formation sous tutelle, prônée par le Ministère, afin de leur permettre une ouverture vers d’autres formations aussi bien au Maroc qu’à l’étranger, conclut le communiqué.