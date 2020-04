Covid-19 : Renforcement des opérations de contrôle des prix des produits alimentaires dans la province d’Essaouira

mercredi, 1 avril, 2020 à 15:34

Essaouira – Les autorités de la province d’Essaouira ont intensifié leurs opérations de contrôle des prix, de suivi de l’état d’approvisionnement des marchés locaux en denrées alimentaires et de lutte contre le monopole de certains produits et ce, dans le cadre de la mise en application d’une batterie de mesures visant à atténuer les effets socio-économiques de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) sur la population.

Dans ce sens, le gouverneur de la province, Adil El Maliki, a donné des instructions fermes pour le durcissement et le renforcement des opérations de contrôle des circuits de distribution afin de faire face à toute éventuelle spéculation que pourrait connaître le marché local en raison de la propagation de cette pandémie.

A cet effet, il a été procédé à la mise sur pied d’une commission mixte composée des services de la préfecture de la province, de la délégation provinciale de l’Industrie et du Commerce et de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), ainsi que de comités locaux au niveau des communes rurales relevant de la province.

De leur côté, les agents d’autorité mènent de larges campagnes en vue d’inciter les commerçants à afficher les prix des produits alimentaires, afin de lutter contre toute hausse illégale et d’assurer la protection du pouvoir d’achat des citoyennes et des citoyens en cette conjoncture difficile.

A ce propos, les membres de ces commissions ont relevé, lors de leurs descentes inopinées aux différents commerces et marchés pour veiller au suivi de l’état d’approvisionnement de ces points de vente en denrées alimentaires pour satisfaire les besoins des citoyens, une stabilité des prix et une abondance des produits de première nécessité, tout en soulignant le respect strict par les commerçants des mesures prises et des directives émises par les autorités locales.

Par ailleurs, des procès verbaux répressifs sont rédigés, en cas d’enregistrement d’infractions, à l’encontre des contrevenants qui sont soumis ensuite à la justice et ce, dans le cadre des actions mises en œuvre afin de garantir la transparence de l’opération commerciale et d’éviter le recours de certains commerçants au stockage et au monopole de certains produits alimentaires.