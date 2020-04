Covid-19: Séminaire par visioconférence sur les mesures de santé et de sécurité au travail

mercredi, 29 avril, 2020 à 12:54

Rabat – Le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle organisera jeudi un séminaire par visioconférence sur les mesures de santé et de sécurité dans les lieux de travail face au Coronavirus (Covid-19.

Organisé dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail (28 avril de chaque année), ce séminaire constitue une occasion pour insister sur le rôle préventif de la santé et de la sécurité au travail pour faire face à la pandémie du Covid-19, et fournir des explications et des recommandations autour des mesures préventives à adopter dans les lieux de travail.

Le séminaire vise également à fournir des données au profit des entreprises, des unités de production et des employés pour les sensibiliser au respect de toutes les consignes émises et à engager un débat su sujet des problématiques juridiques que pose la pandémie (définition des responsabilité en matière de santé et de sécurité, d’accidents de travail et de maladies professionnelles).

Encadrée par un panel d’experts, de spécialistes et d’acteurs nationaux et internationaux dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, la rencontre ciblera les chefs d’entreprises, les partenaires sociaux et les acteurs de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que les employés.

Le séminaire portera notamment sur “Les mesures préventives dans les lieux de travail pour faire face au Coronavirus”, “Les modes de prévention dans les lieux de travail à travers les étapes d’évolution de l’épidémie et expériences internationales”, ainsi que “La santé et la sécurité sur les lieux de travail du point de vue de la législation et des systèmes en vigueur”.