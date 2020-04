Covid-19 : Sept personnes guéries quittent l’hôpital Prince Moulay Abdellah de Salé

dimanche, 12 avril, 2020 à 17:18

Salé – Sept personnes déclarées guéries du nouveau Coronavirus (Covid-19) ont quitté, dimanche après-midi, l’hôpital Prince Moulay Abdellah de Salé.

Âgés entre 19 et 70 ans, les sept patients dont le rétablissement a été confirmé suite aux analyses de laboratoire, ont exprimé leurs remerciements et gratitude à tout le personnel médical et infirmier qui a veillé sur leur état de santé durant leur hospitalisation, notant ainsi les efforts déployés par ces cadres au service de la santé des citoyens.

A cette occasion, le délégué du ministère de la Santé à Salé, Boubker Yaakoubi a souligné, dans une déclaration à la MAP, que la guérison simultanée de sept personnes, dont la période d’hospitalisation n’a pas excédé les 13 jours, est un indicateur encourageant.

Après avoir salué les efforts déployés par le personnel médical et infirmier, avec l’appui des Forces armées royales qui supervisent également le suivi des cas des patients, M. Yaakoubi a relevé que “les personnes rétablies ont bénéficié de soins intensifs et d’une prise en charge médico-sociale”.

De son côté, le directeur de l’hôpital Prince Moulay Abdellah, Hamid Zerrouk a indiqué que la guérison de ces sept patients de différents âges, porte à 24 le nombre de cas de rémission au niveau de cet établissement.

L’hôpital Prince Moulay Abdellah de Salé est devenu un centre hospitalier de référence recevant tous les cas, que ce soit les personnes testées positives au virus ou celles présentant des symptômes de la maladie, afin de leur effectuer des analyses de laboratoire.

Outre les équipements médicaux modernes, l’hôpital dispose d’une équipe médicale expérimentée travaillant 24h/24 pour fournir les soins de santé nécessaires aux pensionnaires de l’hôpital en général et des unités des soins intensifs en particulier.

Les structures de l’hôpital Prince Moulay Abdellah de Salé ont été renforcées par une nouvelle unité de réanimation médicale, qui vise à augmenter sa capacité litière.