Covid-19: la situation épidémiologique au Maroc est “stable”, une “faible circulation virale” (M. Merabet)

lundi, 18 avril, 2022 à 14:17

Rabat – La situation épidémiologique de Covid-19 est “stable” avec une “faible circulation virale” sur l’ensemble du territoire national à la 7ème semaine de la 3ème période inter-vague, a affirmé lundi le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale, Mouad Merabet.

Dans un bref commentaire sur la situation épidémiologique de l’infection au SARS-CoV-2 au Maroc à la date du 17 avril 2022 posté sur LinkedIn, M. Merabet a indiqué qu’après 2 semaines de discrète hausse, une baisse des nouvelles contaminations est notée durant les deux dernières semaines, avec un Weekly Change de -8.7% puis -30.4%.

Le taux de positivité hebdomadaire a diminué cette dernière semaine de 1,3% à 0,9%, a-t-il précisé, notant que le taux de Reproduction Effectif (Rt) à la date du 17 avril est de 0,90 (+/- 0,05).

En outre, le nombre de décès hebdomadaires ces deux dernières semaines est le plus faible depuis le début de la pandémie au Maroc, a-t-il ajouté, relevant que onze nouveaux cas de Covidose grave ont été enregistrés durant la semaine 11-17/04/2022, et 14 malades ont quitté les services de réanimation et soins intensifs après amélioration de leurs états cliniques.

Les données du consortium national de veille génomique montrent que le VOC Omicron est le variant circulant au Maroc avec 49% BA.2, 46% BA.1, 5% autres sous variants, a conclu M. Merabet.