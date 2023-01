Covid-19: Six nouveaux cas, plus de 6,86 millions de personnes ont reçu trois doses du vaccin

lundi, 2 janvier, 2023 à 15:58

Rabat – Un total de six nouveaux cas d’infection au Covid-19 et 49 guérisons a été enregistré au Maroc dans les dernières 24 heures, a indiqué lundi le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a en outre précisé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.917.960, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 23.418.723, alors que 6.868.224 personnes ont eu trois injections du vaccin et 58.202 ont reçu la quatrième dose.

Le nouveau bilan d’infections porte à 1.271.616 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc le 02 mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 1.254.957, soit un taux de guérison de 98,7%.

Les nouveaux cas d’infection ont été recensés dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra (02), Souss-Massa (02), Casablanca-Settat (01) et Marrakech-Safi (01).

Le nombre total des décès est toujours de 16.295 (létalité 1,3%), avec zéro cas enregistré lors des dernières 24 heures.

Les cas actifs sont au nombre de 364, avec aucun nouveau cas sévère ou critique signalé lors des dernières 24 heures.