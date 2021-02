COVID-19: Le Sommet d’Africités reporté au 26-30 avril 2022 (Comité Exécutif)

vendredi, 19 février, 2021 à 20:27

Rabat- Le Comité Exécutif d’Africités a décidé de reporter la date de la 9è édition du Sommet (Africités 9) au 26-30 avril 2022 à Kisumu (Kenya), initialement prévue du 16 au 20 novembre 2021, indiquent les organisateurs.

Dans un communiqué conjoint de l’Organisation panafricaine des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) et du gouvernement du Kenya parvenu vendredi à la MAP, les organisateurs ont souligné que le Comité Exécutif d’Africités, qui s’est réuni virtuellement le 17 février 2021, a pris cette décision après avoir examiné les travaux préparatoires en cours et compte tenu du fait que certaines régions du monde sont toujours soumises à divers niveaux de restrictions.