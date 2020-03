Fonds spécial/Covid-19: La CCIS de Tanger-Tétouan-Al Hoceima annonce une contribution de 10 MDH

mercredi, 25 mars, 2020 à 17:29

Tanger – La Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a décidé de faire don de 10 millions de dirhams au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI.

Selon un communiqué de la CCIS de la région, ce don s’inscrit dans le cadre du décret portant création d’un fonds spécial visant à couvrir les dépenses médicales exceptionnelles et soutenir les secteurs impactés par la crise relative au coronavirus.

Cette initiative intervient également dans le cadre de la mobilisation de la CCIS de Tanger-Tétouan-Al Hoceima dans les questions nationales, consciente des circonstances exceptionnelles que traverse le pays, a ajouté la même source, notant que cela traduit aussi l’adhésion du président, du bureau et des membres de la Chambre dans les efforts visant à lutter contre le nouveau coronavirus et à atténuer son impact.

La CCIS a par ailleurs salué de nouveau l’ensemble des mesures prises par les autorités gouvernementales ainsi que le rôle important des associations professionnelles et l’ensemble des commerçants, artisans et prestataires de services, appelant les citoyens à poursuivre l’application des mesures préventives émises par les autorités sanitaires et de la sûreté nationale, tout en renforçant toutes les formes de solidarité qui traduisent les valeurs authentiques des Marocains.