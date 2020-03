Covid-19: La sûreté régionale d’Al Hoceima s’engage dans une campagne de don de sang

mardi, 31 mars, 2020 à 12:01

Al Hoceima – Les hommes et les femmes de la sûreté régionale d’Al Hoceima se sont engagés, lundi, dans une campagne de don de sang, une initiative de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour renflouer le stock du Centre régional de transfusion sanguine au cours de cette période exceptionnelle que vit le Maroc dans la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette opération, qui a connu une grande affluence de la part des fonctionnaires de la sûreté de ses différents corps et rangs pour faire don de cette substance vitale, s’est déroulée dans le strict respect des normes et des conditions d’hygiène et de sécurité pour la prévention contre le coronavirus.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de service de santé à la sûreté régionale d’Al Hoceima, Dr. Yassir El Mimouni, a indiqué que l’organisation de cette campagne vise la participation de quelque 300 donneurs de sang à savoir les éléments de la sûreté régionale et des commissariats de police à Imzouren, Bni Bouayach et Targuist.

Cette initiative humaine s’inscrit dans le cadre de la mise en application des directives de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et intervient sous la supervision de l’inspection des services de santé de la DGSN et en coordination avec le Centre régional de transfusion sanguine, a-t-il ajouté.