Covid-19 : Le taux de guérison grimpe à 81% dans la région de Marrakech-Safi

vendredi, 22 mai, 2020 à 18:48

Marrakech – Le taux de guérison du Covid-19 dans la région Marrakech-Safi continue sur sa tendance haussière pour s’établir à 81%, vendredi à 16H00, avec 37 nouvelles rémissions enregistrées durant les dernières 24 heures, portant à 1.061 le nombre total des personnes déclarées définitivement rétablies à l’échelle de la région depuis le déclenchement de la pandémie.

Ces nouveaux cas de guérison sont ventilés en 34 dans la préfecture de Marrakech et 3 dans la province d’Al Haouz, fait ressortir un nouveau bilan de la Direction régionale de la Santé (DRS).

Pour ce qui est du total des cas guéris, ils sont répartis entre la préfecture de Marrakech (750) et les provinces de Rehamna (231), d’Al-Haouz (47), de Chichaoua (23), d’El Kelâa des Sraghna (04), d’Essaouira (04) et de Safi (02), relève la même source.

La DRS fait état également de 3 nouveaux cas d’infection confirmés pendant les dernières 24 heures, portant à 1.310 le nombre total des contaminations confirmées dans la région depuis le déclenchement de la pandémie, dont 198 patients sous traitement.

Et de préciser que ces cas hospitalisés sont répartis entre la préfecture de Marrakech (194) et les provinces d’Al Haouz (03) et de Chichaoua (1).

Le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire a atteint 12.142, alors que celui des décès s’établit à 51, fait savoir la Direction régionale de la Santé.

Au niveau national, 97 nouveaux cas de guérison du nouveau coronavirus ont été enregistrés pendant les dernières 24 heures, portant à 4.377 le nombre total des rémissions dans le Royaume, a annoncé le ministère de la Santé, précisant que le taux de guérison de cette maladie a atteint 59,7%.