Covid-19: La vaccination élargie aux 30-34 ans

samedi, 17 juillet, 2021 à 22:46

Rabat- La campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 a été élargie aux personnes âgées entre 30 et 34 ans, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

Les citoyens ayant reçu des SMS leur indiquant le rendez-vous de la prise de la dose de vaccin sont invités à se rendre dans les centres de vaccination pour se faire vacciner, indique le ministère dans un communiqué, invitant les autres catégories qui ne se sont pas encore fait vacciner à envoyer le numéro de leur CNIE au 1717 ou se rendre sur le site www.liqahcorona.ma pour prendre un rendez-vous.

Par ailleurs, dans le souci d’assurer le bon déroulement de l’opération de vaccination, les centres de vaccinations seront ouverts dès le lendemain de l’Aïd Al Adha (jeudi et vendredi), poursuit la même source, expliquant que l’objectif est de permettre aux citoyens dont les rendez-vous sont programmés durant ces deux jours de bénéficier de la vaccination.

Le ministère exhorte toutes les catégories ciblées à poursuivre leur adhésion à ce chantier national, en respectant les orientations des autorités sanitaires et en se conformant aux mesures de prévention avant et après la vaccination, le but étant de contribuer à l’effort national visant l’endiguement de la circulation du virus, en vue d’atteindre l’immunité collective, conclut le communiqué.