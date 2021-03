Covid-19 : La vaccination des étrangers résidant au Maroc se déroule dans de très bonnes conditions (président de l’AFR)

lundi, 8 mars, 2021 à 22:07

Rabat- L’opération de vaccination contre la Covid-19 au profit des étrangers résidant au Maroc se déroule dans de très bonnes conditions, a indiqué Frédéric Bauer, président de l’Association des Français de Rabat (AFR).

Dans une déclaration à la MAP, M. Bauer a salué le bon déroulement de la campagne de vaccination, expliquant que les étrangers résidant au Maroc bénéficient de la gratuité des vaccins, au même titre que les Marocains.

Saluant la “parfaite organisation” de la campagne, M. Bauer a fait savoir que “les agents d’autorité frappaient à nos portes pour nous communiquer les dates et lieux de la prise de la première dose, en fonction des catégories d’âge”.

Suite à l’injection de la première dose, un rendez-vous nous a été communiqué pour la deuxième, a-t-il ajouté, relevant que “tout le monde a été enchanté”.

Revenant sur les mesures sanitaires décrétées au Maroc depuis le début de la pandémie, dans le but de lutter contre la propagation de la Covid-19, M. Bauer a estimé que la gestion de la crise dans le Royaume a été parfaite. “Preuve en est, le faible nombre des cas de contaminations”, a-t-il noté.

Les consignes et les mesures sanitaires sont bien respectées par la population, a-t-il ajouté, rappelant qu’au début du confinement, les gens ne pouvaient se déplacer que dans un périmètre limité, à condition de présenter une autorisation de déplacement.

“Le Maroc est en plein développement et en pleine restructuration. Les Marocains peuvent être fiers de leur pays”, a-t-il conclu.

A noter que depuis le début de la campagne nationale de vaccination, le nombre des personnes vaccinées (dose 1) a atteint a atteint 3.961.941, alors que 651.351 ont reçu la deuxième dose du vaccin.

Selon le Bureau de l’OMS au Maroc, le Royaume compte parmi les 10 premiers pays qui ont réussi le défi de la vaccination contre la Covid-19.

La représentation de l’OMS a tenu à féliciter le Royaume pour ce succès. “Félicitations pour la réussite de cette campagne !”, avait-elle écrit sur son compte Twitter.

Cette campagne, qui bénéficie à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus, se déroule de façon progressive et par tranches.

En effet, après une première étape (28 janvier) ciblant les catégories prioritaires, à savoir les plus de 75 ans, en plus des professionnels de santé de 40 ans et plus, les autorités publiques, les membres des FAR, le corps enseignant de plus de 45 ans, et les personnes âgées de plus de 75 ans, le ministère de la Santé avait annoncé, dès le 11 février, l’élargissement de l’opération à la tranche d’âge de 65 ans et plus, avant d’annoncer, le 21 février, son élargissement à la catégorie d’âge 60-64 ans et aux personnes souffrant de maladies chroniques.