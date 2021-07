Covid-19: la vaccination a montré son efficacité dans le freinage de la transmission du virus (Chercheur)

vendredi, 16 juillet, 2021 à 17:04

Rabat – Le vaccin anti-Covid19 a montré son efficacité dans le freinage de la transmission du virus malgré l’apparition de nouveaux variants, a affirmé M. Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, tout en appelant à se faire “vacciner le plus tôt possible”.