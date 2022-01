Covid-19: le sous variant BA.2 nécessite plus de vigilance que d’inquiétude (expert)

samedi, 22 janvier, 2022 à 22:26

Rabat – Le sous variant d’Omicron BA.2 nécessite, selon les connaissances et données disponibles à ce jour, plus de vigilance que d’inquiétude, a indiqué samedi le médecin et chercheur en systèmes et politiques de santé, Tayeb Hamdi.

Rappelant à cet égard que tant que la pandémie est là, le seul moyen d’éviter les mauvaises surprises demeure la vaccination et le respect des mesures barrières, il a toutefois fait observer dans une analyse intitulée “Le sous variant BA.2 : la pandémie n’est pas derrière nous.”, que le sous variant BA.2 d’Omicron n’est pas un nouveau variant proprement dit, mais “un sous variant de la même lignée d’Omicron”.