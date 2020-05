Covid-19 : Visioconférence sur l’usage des espaces publics après le déconfinement, mardi à Marrakech

lundi, 4 mai, 2020 à 14:30

Marrakech – “Quels espaces publics après le déconfinement ? Penser le déconfinement à travers une pratique intelligente des espaces publics” est le thème d’une visioconférence qui sera organisée, mardi, par la wilaya de la région Marrakech-Safi et l’Agence urbaine de Marrakech.

Cette rencontre interactive à distance intervient dans le cadre du Forum “Marrakech post Covid-19”, qui prévoit une série de panels et d’ateliers de réflexion et d’échange, ayant pour vocation première la concertation entre l’ensemble des acteurs concernés par les modalités du post-confinement, notamment l’usage des espaces publics et la question de mobilité.

Elle permettra d’engager la réflexion et la concertation sur les modalités du déconfinement et d’anticiper les scénarios pour améliorer l’usage des espaces publics, des transports et de la mobilité.

Cette visioconférence se veut aussi une occasion pour la wilaya de la région de réaffirmer sa vocation stratégique pour fédérer toutes les initiatives nécessitant la participation de tous.

Elle a pour principaux objectifs l’instauration d’un dialogue entre les acteurs concernés grâce à la diffusion et l’échange d’idées sur la question du déconfinement, la sensibilisation de la population à l’importance d’une prise de conscience sur l’usage des espaces publics post-confinement et la proposition de solutions innovantes des modalités d’usage appropriés.

“Dans un contexte de déconfinement qui invite à une réappropriation des espaces publics, suite à une longue période d’isolement, nous sommes amenés à entamer des réflexions et à innover les expressions d’un vivre-ensemble post-coronavirus”, lit-on dans une note de cadrage de cet événement, qui précise que cette démarche participative inclut aussi bien les acteurs institutionnels et les élus que la société civile.

Pour débattre de ces questions, les organisateurs réunissent un plateau de premier plan avec des intervenants qui apporteront chacun, selon leurs expertises, un regard prospectif sur l’usage des espaces à Marrakech après le déconfinement, indique la même source.