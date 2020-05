COVID-19 : “Wraqi”, une plateforme citoyenne pour une meilleure gestion de l’évolution de la pandémie au Maroc

samedi, 2 mai, 2020 à 14:43

Rabat – Dans un contexte où le Maroc se distingue dans la gestion de la crise du COVID-19, la plateforme Wraqi a été mise à la disposition du ministère de la Santé depuis le 23 mars 2020, afin de permettre une meilleure gestion de l’évolution de la pandémie dans le Royaume.

Actuellement utilisée notamment par les collaborateurs du ministère de la Santé, cette plateforme permet non seulement le suivi précis de la propagation du nouveau coronavirus (nombre de cas par région, par tranche d’âge, nombre de guérisons…), mais aussi la gestion des stocks de matériel et de médicaments, indique un communiqué de “Marita Group”.

Elle permet également de générer des tableaux de bords prévisionnels utilisant l’intelligence artificielle et offre à tout citoyen la possibilité de renseigner une fiche d’auto-évaluation de sa santé qui est renvoyée au ministère de la Santé.

“Marita Group” note que la mise en place dans des délais records d’un tel outil pour accompagner le ministère de la Santé dans la gestion de cette crise, n’aurait pas été possible sans s’appuyer sur la plateforme Wraqi déjà existante.

En effet, cette plateforme citoyenne et innovante a été créée avec pour objectif d’offrir des services administratifs aux citoyens marocains. Elle a été développée en partenariat avec les communes de Fès et de Casablanca, ainsi que différentes administrations marocaines.

Ce projet, qui a remporté une dizaine de prix d’innovation au Maroc et à l’international, a été développé pour offrir aux citoyens de nombreux services tels que la légalisation de signature, la certification de copie conforme, la délivrance d’attestations administratives tels que certificat de résidence ou l’attestation de chômage, poursuit le communiqué.

C’est en capitalisant sur le travail effectué pendant plusieurs années par différents acteurs, et en faisant preuve d’agilité et de réactivité que cette plateforme citoyenne a pu être redéployée en un temps record au service du Maroc et de ses citoyens, contribuant ainsi, à sa modeste échelle, à la gestion de cette crise du Covid-19 au niveau du Royaume.

Une prochaine étape sera d’offrir davantage de services administratifs à distance aux citoyens pour leur garantir plus de sécurité et une meilleure qualité de service, tient à préciser “Marita Group”.