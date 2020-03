Covid-19: “Xceed Maroc” contribue au Fonds spécial et préserve les emplois

mardi, 24 mars, 2020 à 12:42

Casablanca – Le groupe “Xceed Maroc”, opérateur du secteur de l’offshoring et des centres d’appel, a annoncé une contribution au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19) et la prise de dispositions pour préserver 100% des emplois.

Le groupe a versé un montant de 250.000 dirhams au Fonds spécial, mis en place sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, “en harmonie avec les valeurs de solidarité et d’entraide consacrées par les traditions authentiques de la société marocaine”, souligne la société marocaine.

Par ailleurs, le groupe, installé au parc technologique Casanearshore, indique avoir mis au point, à compter du 20 mars, une batterie de mesures sur les plans technique, logistique et sanitaire qui resteront en vigueur jusqu’au 20 avril prochain, date limite de l’état d’urgence sanitaire décrété par les autorités publiques.

Il s’agit d’un plan de gestion de crise visant en premier lieu la protection de la santé des salariés et “la préservation de tous les emplois, qu’ils soient en production ou en formation, quel que soit l’impact sur les résultats financiers du Groupe”, précise un document de la société.

Aussi, la société mobilise toutes ses ressources humaines et financières dans la gestion de cette crise et respecte rigoureusement le déploiement des mesures préventives en application totale des circulaires et décisions des autorités.