Covid-19/Béni Mellal-Khénifra: Le bilan se stabilise à 113 cas d’infection

mardi, 2 juin, 2020 à 20:57

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech ont procédé, mardi, à l’interpellation de six individus, âgés entre 19 et 23 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de vol d’un objet saisi, violation de l’état d’urgence sanitaire et possession de drogue et de psychotropes.