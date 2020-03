Covid-19/Fonds spécial: La Fédération royale marocaine des sports automobiles apporte sa contribution

lundi, 30 mars, 2020 à 14:54

Rabat – La Fédération royale marocaine des sports automobiles (FRMSA) a annoncé, lundi, une contribution à hauteur de 100.000 dirhams au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de nouveau Coronavirus (COVID-19), mis en place sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette contribution s’inscrit dans le cadre de l’élan de solidarité des institutions nationales en réponse aux Hautes instructions de SM le Roi, indique la FRMSA dans un communiqué.

Le bureau fédéral a également décidé de mettre tout son personnel médical à la disposition des ministères de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, de l’Intérieur et de la Santé en cas de besoin, ajoute la même source, soulignant la disponibilité de ses équipes de secours et d’arbitrage, qui ont exprimé leur mobilisation pour répondre à chaque appel de solidarité visant à lutter contre cette pandémie mondiale.

Le bureau fédéral de la FRMSA réitère son adhésion aux mesures de précaution proactives mises en place sous l’impulsion de SM le Roi, érigeant la vie des citoyens en priorité avant toute considération économique ou politique, afin de préserver la vie de ces citoyens et des étrangers résidant au Maroc de manière égale et d’éviter tout préjudice à la société, conclut le communiqué.