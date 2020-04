Covid-19/ISADAC: Lancement d’une cellule de soutien à distance au profit des étudiants et des corps professoral et administratif

lundi, 27 avril, 2020 à 14:51

Rabat – Une cellule de conseil et de soutien psychologiques à distance a été mise en place par l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC), au profit de ses étudiants et de ses corps professoral et administratif.

Initiée en partenariat avec le Centre marocain de recherches, d’études et d’orientation de l’enfance et de la famille, cette cellule d’écoute et d’assistance est composée de deux psychologues bénévoles, qui accorderont des séances téléphoniques privées pour les étudiants, les professeurs et l’équipe administrative du lundi au vendredi, de 14h à 16h, indique lundi un communiqué de l’ISADAC.

Il s’agit également de la mise en ligne, sur le site de l’Institut “www.isadac.ma”, de capsules audio de sensibilisation, d’explication et de soutien.

A travers cette action s’inscrivant dans la stratégie d’accompagnement pédagogique à distance de ses étudiants, l’ISADAC affirme ainsi sa pleine implication dans le renforcement des efforts contribuant à maintenir la santé mentale et psychologique de ses parties prenantes.

L’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) que cannait le Royaume a engagé une stratégie mise en place en exécution aux Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI, précise la même source, notant que les actions qui en découlent ont permis de minimiser les dégâts de cette conjoncture sanitaire à l’instar des mesures de quarantaine préventives.

Selon le communiqué, bien que celles-ci soient vitales et nécessaires pour éviter des répercussions déplorables, le confinement a eu un impact sur la santé psychologique et les comportements sociaux de certains citoyens.