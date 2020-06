Covid-19/Oriental: Pas de nouveau cas ces trois derniers jours, deux patients seulement sous traitement

lundi, 1 juin, 2020 à 20:54

Oujda – Aucun nouveau cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) n’a été enregistré ces trois derniers jours au niveau de la région de l’Oriental, où la situation épidémiologique demeure stable avec deux patients seulement encore sous traitement à la date du 1er juin à 18H00.

En effet, la région de l’Oriental totalise 187 cas de contamination dont 177 guérisons et huit décès, précise la direction régionale de la Santé dans son bilan relatif à l’évolution de la pandémie du Covid-19, notant que les deux cas actifs se trouvent à l’hôpital provincial El Hassani de Nador.

Il ressort de la répartition géographique des cas d’infection que la préfecture d’Oujda-Angad vient en première position avec 70 cas, contre 46 dans la province de Berkane, 43 dans la province de Nador et 10 à Driouch.

La province de Taourirt a enregistré quant à elle 9 cas, contre 8 cas dans la province de Guercif, et un seul cas dans la province de Figuig, alors qu’aucun cas n’a été enregistré jusqu’à présent dans la province de Jerada.

Quant à la répartition des cas de guérisons (177), la préfecture d’Oujda-Angad compte le plus grand nombre de rémissions avec un total de 64, suivie des provinces de Berkane (44), Nador (41), Driouch (10), Taourirt (09), Guercif (8) et Figuig (01).

A rappeler que la préfecture d’Oujda-Angad et les provinces de Berkane, Taourirt, Guercif, Driouch et Figuig ont réussi à interrompre la chaîne de transmission de la Covid-19, alors que les deux huit cas de décès ont été enregistrés aux niveaux de la préfecture d’Oujda-Angad (6) et la province de Berkane (2).

Au niveau national, 434 nouveaux cas guéris du nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés jusqu’à lundi à 18h00, portant à 5.893 le nombre total des guérisons, a annoncé le ministère de la Santé.

Par ailleurs, 26 nouveaux cas d’infection ont été confirmés au cours des dernières 24 heures, portant à 7.833 le nombre total des cas de contamination dans le Royaume, a fait savoir la même source, notant que le nombre des morts s’est maintenu à 205, aucun décès n’ayant été recensé ces dernières 24 heures.