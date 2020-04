Covid-19/Souss-Massa : Le bilan se stabilise à 47 cas d’infection

mardi, 21 avril, 2020 à 19:00

En riposte à la crise sanitaire du Covid-19, le Maroc a conjugué de manière exemplaire ses atouts humains, financiers, technologiques et industriels, affirme mardi l’Institut Thomas More, qui souligne « l’optimisation marocaine » dans la gestion de l’épidémie, “un exemple réplicable” en Afrique et ailleurs