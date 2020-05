Covid-19/Tanger-Tétouan-Al Hoceima: 25 nouvelles guérisons, 378 au total

dimanche, 17 mai, 2020 à 17:54

Tanger – Vingt-cinq nouveaux cas de guérison du nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima durant les dernières 24H, portant à 378 le nombre total des rémissions.

Selon le bilan de la Direction régionale de la Santé, un total de 217 cas de guérison ont été enregistrés à Tanger (+20), 89 à Larache (+4) et 61 à Tétouan (+1), tandis que la situation demeure stable à Al Hoceima (10) et Ouezzane (1).

Après quelque 185 tests effectués, le nombre total des contaminations au coronavirus dans la région s’est établi à 953 après la confirmation de 5 nouveaux cas, et se répartit entre 707 cas à Tanger (+4) et 154 cas à Larache (+1), alors que la situation reste stable à Tétouan (76), Al Hoceima (15) et Ouezzane (1), tandis qu’aucun cas n’a été enregistré, jusqu’à présent, au niveau de la province de Chefchaouen.

Quant au nombre de décès, il est porté à 32 dont 23 à Tanger, 7 à Tétouan et 2 à Larache.

À l’échelle nationale, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima se positionne troisième en nombre de cas confirmés (13,87%), après Marrakech-Safi (18,37%) et Casablanca-Settat, qui vient en tête des régions comptant le plus grand nombre de cas confirmés, soit 29,68%.

Le bilan national jusqu’à ce dimanche (16h) fait état de 6.870 cas de contamination au Covid-19 et 3.660 rémissions, tandis que le nombre de décès s’est établi à 192.