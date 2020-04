Covid19: Une campagne de dons offre des tablettes à des élèves défavorisés à Taroudant

mardi, 7 avril, 2020 à 11:17

Rabat – Une campagne de collecte de dons, lancée par le Centre marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social (MCISE), a permis d’offrir des tablettes à 24 élèves du douar Islane issus de familles défavorisées dans la province de Taroudant.

L’initiative ouvre la voie aux bénéficiaires pour poursuivre leurs cours à distance, sous la supervision de leurs enseignants pendant cette période d’arrêt des cours à cause de la pandémie du Covid-19, indique le MCISE dans un communiqué.

Quatre jours après son lancement, cette première campagne en son genre menée par MCISE via sa plateforme Wuluj en collaboration avec l’association “Basmat Amal”, a “connu un réel succès”, d’après les organisateurs.

Cette action de solidarité a été initiée à partir du 30 mars afin de permettre la continuité de la scolarité des élèves du douar Islane après la fermeture de toutes les écoles jusqu’à nouvel ordre par prévention contre la propagation du coronavirus.

Le Centre marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social a dédié sa plateforme Wuluj.com à la collecte de dons au profit des associations et startups innovantes à fort impact social. Il s’agit de les aider à implémenter des solutions concrètes pour lutter contre la pandémie et contrer ses conséquences sanitaires, économiques et sociales.

Selon un bilan d’étape établi par le ministère de l’Éducation nationale, le nombre d’utilisateurs de la plateforme TelmidTICE est estimé à 600.000 par jour depuis le lancement de l’opération d’enseignement à distance le 16 mars.

Le ministère avait décidé l’arrêt de cours dans l’ensemble des cycles d’enseignements à partir du 16 mars dernier, et le lancement de l’enseignement à distance.