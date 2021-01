Covid19 : Début de la vaccination des professionnels de santé du CHU-Fès

vendredi, 29 janvier, 2021 à 17:33

Fès – L’opération de vaccination contre la Covid-19 du personnel du Centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II de Fès a débuté vendredi.

Cette opération vise, dans sa première phase, à vacciner 496 professionnels de la tranche d’âge de plus de 40 ans. Elle concerne toutes les catégories de personnel, dont les professeurs, les cadres médicaux et le personnel infirmier, administratif et technique.

L’opération de vaccination se déroule dans le plein respect des conditions de sécurité et des mesures de précaution, et en tenant compte de la nécessité de la continuité du service au sein de l’hôpital.

C’est un jour historique qui restera gravé dans les annales de l’histoire du Maroc, a souligné, dans une déclaration à la MAP, le chef de service de réanimation au CHU, Nabil Kanjaa, appelant les citoyens à adhérer massivement à cette campagne vaccinale pour pouvoir éradiquer cette pandémie dans les semaines à venir.

M. Kanjaa n’a pas manqué, par la même occasion, de mettre l’accent sur les efforts consentis par les professionnels de santé durant la pandémie, estimant que ‘’le personnel médical commence désormais à voir la lumière au bout du tunnel’’.

Le chef de service du laboratoire central au CHU, Mahmoud Mustapha, a mis, lui, en avant les efforts déployés par le gouvernement marocain et le ministère de la santé pour la réception des doses de vaccin contre le nouveau coronavirus, notant que ‘’la campagne de vaccination est un maillon auquel tout le monde doit s’attacher”.

‘’Il s’agit aussi de faire preuve de sens de solidarité nationale pour pouvoir extirper à la source cette pandémie et retourner à la vie normale’’, a-t-il ajouté.

A cette occasion, le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, s’est rendu à des centres de vaccination à l’hôpital provincial Al Ghassani et au CHU pour s’enquérir de l’opération de vaccination contre la COVID-19.

La Direction régionale de la santé (DRS) à Fès-Meknès avait annoncé la mobilisation de quelque 2.500 professionnels de santé dans la région Fès-Meknès, dans le cadre de la campagne de vaccination contre le nouveau Coronavirus.

Ces ressources humaines comprennent des médecins, des infirmiers, des cadres administratifs, des techniciens et des assistants, pour assurer les opérations de vaccination, d’enregistrement et de gestion des données, ainsi que du suivi et d’évaluation en vue de veiller au bon déroulement de cette opération.

Afin d’assurer la gestion de cette campagne nationale, un système informatique a été adopté pour permettre l’inscription préalable et la prise de rendez-vous, sachant que l’inscription est automatique pour les porteurs de la Carte d’identité nationale ou du titre de résidence.

Au niveau territorial, la stratégie du ministère prévoit la mise en place d’une commission technique conjointe où sont représentés les ministères de l’Intérieur et de la Santé, laquelle commission se réunit de manière périodique pour préparer l’opération et vérifier ses aspects opérationnels.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80 pour cent de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.