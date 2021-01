Covid19 : Début de la vaccination des professionnels de santé à Fès

jeudi, 28 janvier, 2021 à 23:32

Fès – La Direction régionale de la santé (DRS) à Fès-Meknès a lancé, jeudi soir à Fès, la vaccination contre le Covid-19 des professionnels de santé de la ville.

Le directeur régional de la santé à Fès-Meknès, Mehdi Bellouti, a reçu la première injection du vaccin contre le Covid-19 au centre urbain de santé Sidi Brahim.

Dans une déclaration à la presse, M. Bellouti a souligné que tous les cadres de la santé adhèrent à la campagne de vaccination, lancée par SM le Roi Mohammed VI au Palais Royal à Fès, notant que toutes les équipes médicales sont enthousiastes pour que cette opération se déroule dans de bonnes conditions.

Mettant en avant les efforts consentis par le Maroc pour la réception des lots des doses de vaccin contre le nouveau coronavirus, M. Bellouti a fait savoir que le personnel médical, aux côtés des différents acteurs, est mobilisé pour réussir cette opération en vue d’un retour à la normale.

La campagne de vaccination comprend quatre étapes, a-t-il ajouté, soulignant que toutes les dispositions et précautions sont prises pour répondre aux besoins des citoyens.

Le médecin chef au service Réseau des établissements de santé à la DRS, Zakia Marsou, a souligné que le personnel de la santé, en tant que ‘’population stratégique’’ et dont le nombre s’élève à 3.400 personnes, a pris l’initiative de recevoir les premières injections du vaccin contre le Covid-19, ajoutant que le personnel médical est fin prêt pour commencer la campagne de vaccination.

“Le vaccin est disponible et tout le monde en bénéficiera selon une stratégie bien définie”, a-t-elle ajouté, notant que la première étape de vaccination concerne le personnel soignant, qui est en première ligne du combat contre la pandémie et les citoyens âgés de plus de 75 ans.

Elle a également fait état de la mise en place de 39 centres pour le déroulement de cette campagne vaccinale contre la Covid-19.

La DRS à Fès-Meknès avait annoncé la mobilisation de quelque 2.500 professionnels de santé dans la région Fès-Meknès, dans le cadre de la campagne de vaccination contre le nouveau Coronavirus.

Ces ressources humaines comprennent des médecins, des infirmiers, des cadres administratifs, des techniciens et des assistants, pour assurer les opérations de vaccination, d’enregistrement et de gestion des données, ainsi que du suivi et d’évaluation en vue de veiller au bon déroulement de cette opération.

Afin d’assurer la gestion de cette campagne nationale, un système informatique a été adopté pour permettre l’inscription préalable et la prise de rendez-vous, sachant que l’inscription est automatique pour les porteurs de la Carte d’identité nationale ou du titre de résidence.

Au niveau territorial, la stratégie du ministère prévoit la mise en place d’une commission technique conjointe où sont représentés les ministères de l’Intérieur et de la Santé, laquelle commission se réunit de manière périodique pour préparer l’opération et vérifier ses aspects opérationnels.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80 pour cent de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.