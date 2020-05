Covid19: Dix-neuf nouvelles rémissions en 24 heures à Fès-Meknès

samedi, 2 mai, 2020 à 20:18

La Banque Populaire a annoncé, samedi, la gratuité des opérations bancaires initiées sur ses canaux digitaux jusqu’au 30 juin 2020, et ce dans dans la continuité des mesures entreprises pour protéger et soutenir ses clients, particuliers et entreprises, dans cette conjoncture exceptionnelle.