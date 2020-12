Covid19 : les mesures décidées à Tiznit prolongées de 15 jours

samedi, 5 décembre, 2020 à 20:31

Les coopératives établies par les fils d’anciens résistants et membres de l’armée de libération à Al Hoceima ont salué l’opération réussie menée avec maitrise et sagesse par les Forces Armées Royales (FAR), pour sécuriser le passage d’El Guerguarat et rétablir la circulation normale des marchandises et des personnes.