Covid19 : Opération de désinfection à la prison locale de Taourirt

lundi, 6 avril, 2020 à 21:34

Taourirt – La prison locale de Taourirt a connu récemment une opération de désinfection et de stérilisation, dans le cadre des mesures préventives visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une campagne de désinfection menée par les autorités locales sous la supervision de la préfecture de la province, et qui cible les espaces et les établissements publics à travers la province, en droite ligne avec la mobilisation générale pour endiguer la pandémie du Covid-19.

Cette initiative vient aussi appuyer les actions menées au quotidien au niveau de la prison locale de Taourirt, à l’instar de l’ensemble des établissements pénitentiaires du Maroc, pour garantir la sécurité sanitaire des pensionnaires et des fonctionnaires.

Le directeur de la prison locale de Taourirt, Mohamed Azizi, a salué cette opération de désinfection menée par le personnel de la Promotion nationale et les autorités provinciales, dans le cadre des efforts de protection de l’espace carcéral contre le Covid-19.

Il a aussi indiqué que la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a pris plusieurs mesures préventives notamment la mise en quarantaine du personnel carcéral, en plus de fournir l’ensemble des moyens de prévention et d’hygiène, comme les produits de nettoyage et de stérilisation, et ce pour protéger les pensionnaires et le personnel carcéral.

De son côté, Abdellah El Harti, chef de la division des collectivités territoriales à la préfecture de la province de Taourirt, a noté que cette opération fait partie de la campagne de désinfection complète de l’ensemble des espaces publics et établissements de la province.

Cette campagne est menée de manière quotidienne dans tous les espaces enregistrant une affluence de la population et touche l’ensemble du territoire de la province, conformément au principe de l’administration de proximité, a-t-il ajouté.